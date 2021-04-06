Потребность россиян в сахаре с апреля по октябрь оценили в 600 тыс. тонн

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Объем межбюджетных трансфертов на возмещение производителям сахара части затрат в целях стабилизации цен на продовольственные товары сформирован исходя из потребности российского рынка в продукте с апреля по октябрь 2021 года в 600 тысяч тонн. Об этом говорится в проекте распоряжения правительства по выделению Минсельхозу в 2021 году бюджетных ассигнований (согласованный Минфином документ есть в распоряжении ТАСС).

Как говорится в документе, правительство России выделит 9 млрд рублей производителям сахара и подсолнечного масла на возмещение части затрат в целях стабилизации цен на продовольственные товары. Предлагается компенсировать затраты с апреля по конец сентября 2021 года (до начала основной уборки масличных культур и сахарной свеклы).

"Среднемесячный объем поставок сахара белого в торговые сети составляет порядка 160 тысяч тонн. Таким образом, шестимесячная потребность в сахаре составляет порядка 960 тысяч тонн. С учетом принятого решения о снятии пошлин на импорт сахара на срок с 15 мая по 31 августа 2021 года в объеме не более 350 тысяч тонн потребность внутреннего розничного рынка в сахаре составляет 600 тысяч тонн", - указано в проекте распоряжения.

Таким образом, при возмещении затрат на производство и реализацию сахара по ставке 5 рублей за килограмм потребность в бюджетных ассигнованиях на указанную меру поддержки составляет 3 млрд рублей, подчеркивается в документе. Остальные 6 млрд рублей пойдут на возмещение затрат на производство и реализацию бутилированного подсолнечного масла, так как, согласно документу, объем его производства за шесть месяцев составляет 600 тысяч тонн.

Как сообщал ранее заместитель министра промышленности и торговли России, статс-секретарь Виктор Евтухов, Минпромторг подготовил для Минсельхоза списки торговых сетей в каждом российском регионе, которые будут заниматься оптовой закупкой сахара у производителей.