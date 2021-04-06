Госдума разрешила заключать долгосрочные договоры с владельцами атомных ледоколов

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Госдума во вторник приняла в третьем - заключительном - чтении законопроект о возможности заключения долгосрочных договоров на оказание услуг по проводке судов атомными ледоколами.

Документом предусмотрено, что заказчик и исполнитель услуги по ледокольной проводке судна, оказываемой судами атомного ледокольного флота в акватории Северного морского пути, или иных оказываемых при помощи ледоколов услуг, необходимых для целей торгового мореплавания, могут заключать долгосрочные договоры возмездного оказания указанных услуг их оказании исполнителем на систематической основе.

В договоре будет прописан срок его действия, перечень оказываемых услуг, порядок их оплаты, обязанность исполнителя при использовании судов атомного ледокольного флота обеспечивать их готовность в течение всего срока действия договора, ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, а также определяемые при необходимости по соглашению сторон иные условия оказания таких услуг.