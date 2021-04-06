Госдума приняла во II чтении законопроект об упрощении получения налоговых вычетов по НДФЛ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении правительственный законопроект, направленный на упрощение порядка получения налоговых вычетов по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ). Согласно проекту, граждане РФ смогут получить вычеты по НДФЛ через личный кабинет на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС), не заполняя налоговые декларации и не собирая документы для подтверждения.

Действующий в настоящее время механизм получения налоговых вычетов предполагает подачу налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) с подтверждающими право на вычеты документами по итогам налогового периода и возврата суммы удержанного за год НДФЛ. Законопроектом предлагается упростить порядок получения налогоплательщиками следующих налоговых вычетов: имущественных - по расходам на приобретение жилья и погашение процентов по целевым займам (кредитам), инвестиционных - по операциям, учитываемым на индивидуальном инвестиционном счете, а также автоматизировать процессы налогового администрирования в данной части.

Упрощенный порядок получения указанных налоговых вычетов предполагает бесконтактное взаимодействие налогоплательщиков - физических лиц с налоговыми органами посредством использования интернет-сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" и автоматизированную проверку налоговым органом права налогоплательщика на получение налогового вычета за счет использования возможностей автоматизированной информационной системы ФНС. Такой порядок исключает необходимость заполнения налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и представления в налоговый орган подтверждающих документов в целях получения таких вычетов.

Обязанность налогоплательщиков - физических лиц по документальному подтверждению своего права на налоговые вычеты предлагается заменить автоматизированной системой обработки поступившей в налоговые органы информации о расходах на приобретение недвижимого имущества и погашение процентов по ипотеке, а также о сумме денежных средств, внесенных на индивидуальный инвестиционный счет, в рамках информационного взаимодействия налоговых органов с внешними источниками данных - банками (участниками рынка ценных бумаг), отвечающими установленным требованиям для участия в правилах обмена информацией с налоговыми органами.

Что это даст

Внедрение упрощенного порядка приведет к существенному сокращению сроков предоставления отдельных налоговых вычетов и возврата денежных средств за счет ухода от процедуры обработки налоговой декларации по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) и сокращения срока проверки представляемых документов, говорится в пояснительной записке.

Принятие законопроекта потребует расходов, покрываемых за счет федерального бюджета, в размере 2,344 млрд рублей. Эти средства предусмотрены в законе "О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов", отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.

Поправки ко второму чтению

Во втором чтении депутаты одобрили ряд поправок правительства - в частности, поправку, уточняющую момент возникновения права налогоплательщика на получение имущественного налогового вычета. Как пояснял ранее статс-секретарь, замминистра финансов РФ Алексей Сазанов, уточняется, что "право на имущественный налоговый вычет при приобретении прав на квартиру или комнату в строящемся доме возникает с даты акта приема-передачи объекта долевого строительства, при этом человек вправе обратиться за получением такого вычета после государственной регистрации прав налогоплательщика на эту квартиру или комнату".

Согласно поправкам, иностранные организации, а также иностранные структуры без образования юридического лица, помимо обязанностей, предусмотренных настоящей статьей, обязаны ежегодно не позднее 28 марта сообщать в налоговый орган сведения об участниках такой иностранной организации (для иностранной структуры без образования юридического лица - сведения о ее учредителях, бенефициарах и управляющих) по месту их постановки на учет по состоянию на 31 декабря предшествующего года. Речь идет также о раскрытии порядка косвенного участия (при его наличии) физического лица или публичной компании - в случае, если доля их прямого и (или) косвенного участия в иностранной организации (иностранной структуре без образования юридического лица) превышает 5%.

При выявлении нарушений законодательства о налогах и сборах по результатам рассмотрения материалов камеральной налоговой проверки налоговым органом принимается решение о предоставлении налогового вычета полностью, либо решение об отказе в предоставлении налогового вычета полностью, либо решение о предоставлении или отказе в частичном налоговом вычете. Суммы, подлежащие возврату налогоплательщиком, должны быть уплачены в течение 30 календарных дней со дня направления налоговым органом через личный кабинет налогоплательщика (при прекращении доступа налогоплательщика к личному кабинету налогоплательщика - по почте заказным письмом) соответствующего решения.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления их в силу.