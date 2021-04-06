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Песков: у Кремля нет поводов для беспокойства за нынешнее состояние экономики России

Говоря об изменениях доли зарубежных вложений в российскую экономику, пресс-секретарь президента отметил, что "в зависимости от международной конъюнктуры происходит или отток, или приток международных инвесторов, кривая постоянно изменяется"

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Кризисные явления отсутствуют в российской экономике, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, в текущей ситуации никаких кризисных явлений нет", - сказал представитель Кремля журналистам во вторник, отвечая на вопрос, вызывает ли беспокойство Кремля нынешняя экономическая ситуация.

Говоря об изменениях доли зарубежных вложений в российскую экономику, Песков отметил, что "в зависимости от международной конъюнктуры происходит или отток, или приток международных инвесторов, кривая постоянно изменяется". "Поэтому здесь в данном случае нет никакого повода для обеспокоенности, есть просто потребность в ритмичной, планомерной работе, чем и занимаются правительства и регулятор", - подчеркнул представитель Кремля.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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