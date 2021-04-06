Госдума приняла во II чтении законопроект о полномочиях кабмина в таможенном регулировании

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект, дающий правительству России право определять категории товаров, в отношении которых не будут применяться неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование. Документ инициирован правительством.

Сейчас Таможенным кодексом Евразийского экономического союза (ЕАЭС) для отдельных категорий товаров предусмотрены особенности таможенного декларирования - неполное таможенное декларирование (в случае, если декларант не располагает на момент подачи декларации на товары точными сведениями, необходимыми для заявления в такой декларации на товары) и периодическое таможенное декларирование (в случае, если лицо осуществляет перемещение через таможенную границу союза товаров двумя или более партиями на одних и тех же условиях в течение периода поставки). При этом национальным законодательством государств - членов ЕАЭС о таможенном регулировании закреплена возможность определять категории товаров, в отношении которых такие особенности таможенного декларирования не применяются.

Исходя из свойств некоторых категорий товаров, например древесины и изделий из нее (лесоматериалов), декларанты всегда обладают полной информацией об их количестве и таможенной стоимости, говорится в пояснительной записке.

Вместе с тем использование этих особенностей таможенного декларирования при экспорте недобросовестными участниками (декларантами) отдельных категорий товаров, в частности лесоматериалов, может повлечь нарушения права союза и законодательства РФ о таможенном регулировании, а также создать предпосылки для ухода от ответственности за такие нарушения, считают в кабмине. В связи с этим законопроектом предлагается наделить правительство РФ полномочием по определению категорий товаров, в отношении которых не будут применяться неполное таможенное декларирование и периодическое таможенное декларирование.

Поправками, принятыми во втором чтении, расширяется состав оборудования, помещенного под таможенную процедуру свободного склада, введенного в эксплуатацию и используемого владельцем свободного склада, включив в него товары, использованные владельцем свободного склада для создания, введения в эксплуатацию и эксплуатации указанного оборудования, комплектующие и запасные части к нему. Перечень наименований таких товаров, комплектующих и запчастей, а также реестр владельцев свободных складов, которые вправе выступать их декларантами, определяются правительством РФ.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.