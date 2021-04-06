"Большой Сити" и долину МГУ включили в перечень перспективных зон теплоснабжения

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) представила перечень перспективных зон теплоснабжения. В него вошли такие столичные объекты и территории как "Большой Сити" и научно-технологическая долина при МГУ, а также территории Новой Москвы, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Совет директоров ПАО "МОЭК" рассмотрел предложения по развитию перспективных зон теплоснабжения в рамках реализации схемы теплоснабжения Москвы на период до 2035 года <...> В число перспективных зон теплоснабжения входят такие столичные объекты и территории как "Большой Сити", в том числе Мневниковская пойма и завод имени М. В. Хруничева (тепловая нагрузка на полное развитие - 1 050 Гкал/ч, в томм числе территория Мневниковской поймы - 200 Гкал/ч), научно-технологическая долина при МГУ им. М. В. Ломоносова (159 Гкал/ч), Люберецкие поля аэрации и промзона "Руднево" (250 Гкал/ч), инновационный центр "Сколково" (тепловая нагрузка - 255 Гкал/ч)", - сообщили в пресс-службе.

Также в компании считают, что перспективным проектом является развитие системы теплоснабжения на территории Новой Москвы. Так, ожидаемый прирост тепловых нагрузок в ТиНАО до 2035 года составляет 4 816 Гкал/ч. При этом необходимо строительство тепловых сетей протяженностью 239,6 км и 68 новых источников теплоснабжения.

"Подключение новых потребителей в рамках комплексного развития территорий Москвы предусматривается, в первую очередь, с возможностью теплоснабжения от действующих когенерационных источников ТЭЦ ПАО "Мосэнерго". Кроме того, подключение части объектов возможно от действующих и новых котельных. Общая тепловая нагрузка, необходимая для обеспечения теплоснабжения более чем 50 рассматриваемых перспективных зон, превышает 6,6 тыс. Гкал/ч", - заключили в пресс-службе.