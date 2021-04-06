Путин заявил, что РЖД в 2020 году достойно прошли через проблемы и выполнили все задачи

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что компания "Российские железные дороги" (РЖД) в 2020 году справилась со всеми стоявшими перед ней задачами и достойно прошла через проблемы. Такую позицию российский лидер выразил во вторник на встрече с главой РЖД Олегом Белозеровым.

Путин заметил, что власти прекрасно понимают, насколько железнодорожная отрасль важна для России и ее экономики. "В целом, несмотря на сложности прошлого года, компания справилась со стоящими перед ней задачами, с проблемами, прошла через эти проблемы, прошла очень достойно", - считает глава государства.

Он поблагодарил Белозерова за эти результаты. "Надеюсь на то, что все чувствительные вопросы, которыми мы занимались в последние месяцы, самым внимательным образом будут рассматриваться и дальше, и все планы развития компании будут реализованы в соответствии с теми договоренностями, которые достигнуты на уровне правительства", - заключил президент.

Качество ремонта путей

На встрече с Белозеровым глава государства затронул тему ремонта путей. Белозеров доложил, что в 2019 году в ремонте нуждались 24 000 км, в 2020 году - 23 900 км, что составляет порядка 20-25% от всей протяженности путей. Глава РЖД отметил, что отставание по срокам ремонта существует, но в компании ее "немножко трансформировали". Он пояснил, что существуют разные линии грузонапряженности (от первого до четвертого класса) и отставание по срокам ремонта на путях первого и второго классов, где напряженность самая высокая, компания снижает намного быстрее. "А по третьей и четвертой мы разрабатываем и новые механизмы обслуживания, в том числе тоже стараемся снижать", - сказал глава РЖД.

По словам Белозерова, просрочка по этому показателю в 2021 году прирастет, так как компания в своей инвестпрограмме больший объем средств направляет на строительство. "Но у нас есть поручение - до мая посмотреть в нашей программе по доходам и постараться не снижать, не увеличивать просрочку, а даже ее снизить. Я думаю, что к маю мы подготовим такие предложения и внесем их в правительство, чтобы просрочка снижалась", - сказал он.

"Это очень важный вопрос, он напрямую связан с безопасностью. И нужно, чтобы эти цифры достигались, конечно, не за счет пересмотра различных стандартов, связанных с ремонтами, а за счет качества", - указал президент. "Можно удлинять эти сроки бесконечно. Нужно подходить к этому очень аккуратно", - потребовал он. Белозеров заверил, что РЖД "не подходит к удлинению сроков, а подходит к изменению технологий".