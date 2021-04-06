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Франция может приобрести российские поезда для ночных маршрутов

Французские железнодорожники уже ведут переговоры с Тверским вагоностроительным заводом

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Франция может приобрести российские поезда для восстановления ночных маршрутов, сообщил в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным глава РЖД Олег Белозеров.

"Более того, Владимир Владимирович, мы проводили переговоры с французскими коллегами, которые приехали и просили нас познакомить с Тверским вагоностроительным заводом (входит в "Трансмашхолдинг" - прим. ТАСС), потому что они у себя начали опять восстанавливать ночные перевозки. У них был приоритет на высокоскоростные, скоростные дневные перевозки, а сейчас восстанавливают ночные, и здесь есть преимущество у тверских вагоностроителей", - рассказал Белозеров.

"Пусть покупают у нас", - ответил президент. Белозеров уточнил, что подобные переговоры уже ведутся.

Ранее РЖД сообщали, что готовы предоставить подвижной состав для восстановления ночных маршрутов во Франции.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияФранцияБелозеров, Олег Валентинович
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