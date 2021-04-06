Госдума ужесточает уголовное наказание за неправомерные действия при банкротстве

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении правительственный законопроект, который предусматривает лишение свободы на срок до семи лет за преднамеренное банкротство.

В частности, статья 196 Уголовного кодекса РФ (УК) о санкциях за преднамеренное банкротство, дополняется нормой об ответственности за совершение такого преступления. Речь идет о действиях, лишающих юридическое лицо или гражданина возможности выполнять требования кредиторов, если это было сделано с использованием служебного положения или контролирующим лицом, его руководителем, группой лиц или по предварительному сговору. Это будет наказываться штрафом от 3 млн до 5 млн рублей или лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 5 млн рублей.

Помимо этого законопроектом устанавливается повышенная уголовная ответственность за сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении, его передаче третьим лицам или уничтожении, фальсификацию или уничтожение бухгалтерских и иных учетных документов, если эти действия также совершены с использованием служебного положения. Штраф за это составит от 500 тыс. до 2 млн рублей, срок лишения свободы - до четырех лет со штрафом до 500 тыс. рублей.

Вводится аналогичная повышенная ответственность для контролирующего должника лица либо для руководителя этого контролирующего лица за незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного управляющего либо временной администрации кредитной или иной финансовой организации. Данные поправки вносятся в статью 195 УК.

Одновременно с этим законопроектом предусмотрено освобождение от ответственности по статьям 195 и 196 УК обвиняемых, если они активно способствовали раскрытию и расследованию преступления, добровольно сообщили о лицах, извлекавших выгоду из незаконного или недобросовестного поведения должника, раскрыли информацию об имуществе, доходах таких лиц, объем которого обеспечил реальное возмещение причиненного этим преступлением ущерба, и если в их действиях не содержится иного состава преступления.