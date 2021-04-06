Госдума одобрила в I чтении оптимизацию требований к уставу акционерных обществ

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, регулирующие требования к уставу акционерного общества (АО) в части исключения дублирующих положений законодательства об АО. Документы были инициированы правительством РФ.

Первым законопроектом предлагается в уставе акционерного общества в обязательном порядке отражать сведения о правах акционеров - владельцев обыкновенных акций общества о компетенции общего собрания акционеров и совета директоров (наблюдательного совета), о порядке подготовки и проведении общих собраний акционеров, включая порядок принятия ими решений, только в том случае, если в отношении этих вопросов предусматривается отличное от установленного законом регулирование. При этом в отношении непубличного акционерного общества предлагается установить, что сведения о правах акционеров, структуре и компетенции органов, а также порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров должны содержаться в корпоративном договоре, сторонами которого являются все участники такого общества.

Также вносятся изменения, устанавливающие сроки проведения общего собрания акционеров, количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, кворум для проведения заседаний совета директоров (наблюдательного совета) и коллегиального исполнительного органа общества (в соответствии с действующим законодательством такие сведения обязательно должны быть отражены в уставе акционерного общества, законопроектом, наоборот, предлагается установить такие требования в законе, одновременно оставив возможность их изменения уставом общества).

Законопроект направлен на оптимизацию требований к содержанию уставов акционерных обществ, так как анализ правоприменительной практики выявил, что зачастую уставы акционерных обществ содержат информацию, фактически повторяющую положения закона, говорится в пояснительной записке.

Поправки в Гражданский кодекс

Вторым законопроектом вносятся поправки в Гражданский кодекс (ГК), исключающие из перечня обязательных сведений, которые должны содержать устав акционерного общества, сведения о правах акционеров - владельцев акций, компетенции органов общества и порядке принятия ими решения, в т.ч. по вопросам, решения по которым принимаются единогласно или квалифицированным большинством голосов. При этом в отношении непубличного акционерного общества предлагается установить, что сведения о правах акционеров, структуре и компетенции органов, а также порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров должны содержаться в корпоративном договоре, сторонами которого являются все участники такого общества.

Одновременно предлагается внести изменения, согласно которым внутренний регламент и иные внутренние документы юрлица, регулирующие корпоративные отношения и не являющиеся учредительными документами, вправе утверждать не только учредители (участники) юрлица, но и органы юрлица в случаях, предусмотренных законом.