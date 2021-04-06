Движение по Суэцкому каналу восстановлено

КАИР, 6 апреля. /ТАСС/. Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено после небольшой задержки , все проблемы устранены. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в управлении водной магистрали Египта.

Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Навигация по каналу продолжилась в нормальном режиме после устранения технической неисправности нефтеналивного танкера Minerva Nike, - отметил собеседник агентства. - Движение осуществляется сейчас на регулярной основе, и поводов для беспокойства нет".

По информации управления, инциденты с двумя танкерами вызвали задержку движения не более часа.

Ранее во вторник стало известно, что два судна при проходе по Суэцкому каналу столкнулись с проблемами, в связи с чем движение по водной артерии оказалось затруднено. Как сообщил портал Marine Traffic на своей странице в Twitter, нефтеналивной танкер Rumford столкнулся в районе Большого и Малого горьких озер с техническими неполадками, в результате чего оно остановилось. Вскоре судно продолжило движение, однако инцидент все равно вызвал задержку движения.

Некоторое время спустя еще один танкер Minerva Nike остановился в южной части канала также по техническим причинам, спровоцировав задержку движения.