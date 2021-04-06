{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Блокировка Суэцкого канала
Обновлено 

Движение по Суэцкому каналу восстановлено

Источник в управлении водной магистрали Египта сообщил, что техническую неисправность нефтеналивного танкера Minerva Nike устранили
© EPA-EFE/NIC BOTHMA, архив

КАИР, 6 апреля. /ТАСС/. Судоходство по Суэцкому каналу восстановлено после небольшой задержки, все проблемы устранены. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в управлении водной магистрали Египта.

На эту тему
Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале
Что известно об инциденте с контейнеровозом в Суэцком канале

"Навигация по каналу продолжилась в нормальном режиме после устранения технической неисправности нефтеналивного танкера Minerva Nike, - отметил собеседник агентства. - Движение осуществляется сейчас на регулярной основе, и поводов для беспокойства нет".

По информации управления, инциденты с двумя танкерами вызвали задержку движения не более часа.

Ранее во вторник стало известно, что два судна при проходе по Суэцкому каналу столкнулись с проблемами, в связи с чем движение по водной артерии оказалось затруднено. Как сообщил портал Marine Traffic на своей странице в Twitter, нефтеналивной танкер Rumford столкнулся в районе Большого и Малого горьких озер с техническими неполадками, в результате чего оно остановилось. Вскоре судно продолжило движение, однако инцидент все равно вызвал задержку движения.

Некоторое время спустя еще один танкер Minerva Nike остановился в южной части канала также по техническим причинам, спровоцировав задержку движения.

Теги
ЕгипетБлокировка Суэцкого канала
Роскомнадзор потребовал у Facebook информацию об утечке данных пользователей
Ранее сообщалось, что личные данные более 533 млн человек были выложены на хакерском форуме
Читать полностью