Global Ports пока не планирует вторичного листинга акций на бирже

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Global Ports - ведущий оператор контейнерных терминалов на российском рынке - пока не принимал решения о вторичном листинге своих ценных бумаг на Московской бирже, сообщил глава департамента по работе на рынках капитала и взаимодействию с инвесторами Михаил Григорьев в ходе онлайн конференции в рамках школы инвестора ВТБ.

"Мы знаем о возможности получения вторичного листинга на Московской бирже и об успешном примере (размещения - прим. ТАСС) других компаний. В Global Ports это решение в компетенции совета директоров. Пока совет директоров такого решения не принимал", - сказал он.

При этом финансовый директор компании Александр Рославцев добавил, что компания рассчитывает в будущем возобновить выплату дивидендов. Условием для принятия такого решения является достижение менеджментом цели по снижению отношения чистого долга к показателю EBITDA компании с нынешних 2.9 до 2.0. "Надеемся, что скоро придем к ней (цели по долгу - прим. ТАСС) и возобновим выплату дивидендов", - отметил он.

Московская биржа предлагает эмитентам, имеющим листинг на международных площадках провести вторичный листинг на своей торговой площадке. Ранее Global Ports назывался биржей среди компаний, планирующих вторичное размещение.

В настоящее время 20,5% акций Global Ports обращаются в форме глобальных депозитарных расписок, имеющих листинг на основном рынке Лондонской фондовой биржи. На 15:30 мск их котировки были на уровне $3,5 за штуку, что соответствует капитализации на уровне $668,7 млн.