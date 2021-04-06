МВФ улучшил прогноз роста ВВП России до 3,8%

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост ВВП России на 3,8% в 2021 году и в 2022 году, пересмотрев в сторону улучшения оценки экономического развития страны в нынешнем году. Об этом говорится в докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики, представленном в Вашингтоне в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

МВФ улучшил на 0,8% пункта (п.п.) свой январский прогноз по российской экономике в 2021 году, но ухудшил на 0,1 п.п. прогноз на 2022 год.

Кроме того, специалисты фонда улучшили оценку экономического спада в России в прошлом году с 3,6% до 3,1%.

Как отмечается в докладе фонда, инфляция в РФ в среднем за год, согласно прогнозу, составит 4,5% в 2021 году и 3,4% в 2022 году. В прошлом году этот показатель достигал 3,4%.

Эксперты фонда прогнозируют понижение уровня безработицы в России до 5,4% в 2021 г. против 5,8% в 2020 году. В следующем году уровень безработицы в России может опуститься до 5%, полагают эксперты фонда.

По мнению МВФ, российская налогово-бюджетная политика в 2020 году была "антициклической". "В 2021 году произойдет некоторая степень [бюджетной] консолидации в связи с экономическим восстановлением, и дефицит, вероятно, вернется к предельному показателю бюджетного правила в 2022 году", - отмечают авторы отчета. В своих прогнозах они исходят из того, что "ЦБ РФ придерживается умеренной позиции в рамках адаптивной денежно-кредитной политики".