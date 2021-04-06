ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз роста ВВП Китая в 2021 году до 8,4%. Об этом говорится в представленном во вторник в Вашингтоне докладе МВФ о перспективах развития мировой экономики.

Как отмечается в этом документе, который был обнародован в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка, темпы роста ВВП Китая, по оценкам фонда, составят в 2021 году 8,4% (увеличение на 0,3 процентных пункта по сравнению с январскими оценками), а в 2022 году - 5,6%. В 2020 году ВВП КНР, согласно данным фонда, увеличился на 2,3%.

В докладе подчеркивается, что в КНР "эффективные меры сдерживания, решительный ответ в сфере государственного инвестирования, а также поддержка ликвидности со стороны центрального банка способствовали прочному восстановлению".

Вспышка вызываемого коронавирусной инфекцией заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Все страны и территории были вынуждены принять различные экстренные меры санитарно-эпидемиологического характера, что привело к возникновению глубокого международного экономического кризиса.