В КЧР началось строительство крупнейшей в регионе площадки откорма овец на 50 тыс. голов

ЧЕРКЕССК, 6 апреля. /ТАСС/. Строительство крупнейшей в регионе площадки по откорму овец на 50 тыс. голов запустили во вторник в Карачаево-Черкесии в рамках инвестпроекта группы компаний "Дамате". Стоимость работ составит 540 млн рублей, строительство планируется завершить в начале 2022 года.

"Сегодня мы становимся свидетелями закладки камня очень крупной площадки мощностью 50 тыс. голов овец единовременного содержания. Уверен, что сегодняшнее мероприятие, а также реконструкция мясоперерабатывающего завода, которая происходит в Черкесске, дадут совершенно новый толчок в развитии овцеводства, и, в целом, животноводства нашей республики", - сказал в ходе торжественной церемонии по старту строительства глава КЧР Рашид Темрезов.

Объект будет построен в поселке Ударный Карачаево-Черкесии. На реализацию проекта планируется направить 540 млн рублей. Строительство планируется завершить в первом квартале 2022 года, первая очередь будет запущена летом этого года. На площади 47 га появятся навесы для размещения поголовья, выгулы, кормовые столы. Кроме того, будут построены административные помещения, кормовой склад, проведены коммуникации. Впоследствии сырье с площадки будет поставляться в мясоперерабатывающий завод в Черкесске.

ГК "Дамате" - российский сельскохозяйственный холдинг, развивающий три направления деятельности: выращивание и переработка индейки, переработка молока и производство молочной продукции. В 2018 г. компания объявила о начале проекта производства баранины в Ставропольском крае. В 2020 году "Дамате" запустила мощности по переработке баранины на базе мясокомбината "Кавказ-мясо" в г. Черкесск.