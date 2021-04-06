Председателем правления Федерации креативных индустрий избрали Александра Аузана

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан стал председателем правления Федерации креативных индустрий. Об этом сообщила во вторник пресс-служба федерации.

"Председателем правления Федерации креативных индустрий избран декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Аузан. На новом посту он займется фундаментальными исследованиями роли творческого предпринимательства в российской экономике. Результаты исследований лягут в основу Конвенции развития креативного сектора в России", - сообщила пресс-служба.

Аузан подчеркивает, что считает главной своей задачей модерацию взаимодействия представителей креативных индустрий, профессий и организаций.

"Мне как институциональному экономисту проще понять и представить общую картину развития креативных индустрий. Прорыва пока нет, но происходят изменения в головах. Я вижу несомненное внимание властей к тому, что сейчас происходит вокруг стратегии развития креативных индустрий. Возникла надежда, что, может быть, Россия покажет и экономическую динамику, и социальную результативность, и создаст то, чем мы сможем гордиться в окружающем мире", - цитируют Аузана в пресс-службе.

Создание Конвенции развития креативного сектора

Отмечается, что под руководством Аузана будет создана Конвенция развития креативного сектора в России, которая опишет, как креативность в недвижимости, IT, общепите и других отраслях влияет на их развитие - например, какую роль в росте рынка недвижимости играет архитектура. Конвенция определит в том числе роль власти в развитии этого сектора экономики и роль самих участников креативной индустрии, отмечают в пресс-службе.

"Конвенция должна четко формулировать зону ответственности каждого игрока. Например, в случае анимации: кто производит и транслирует контент, за что отвечают власть, авторы, разработчики, ретрансляторы", - цитируют в пресс-службе избранного председателя правления федерации.

Аузан подчеркивает, что документ должен опираться в том числе на осмысление международного опыта. Он также считает целесообразным организовать серию дискуссий, посвященных созданию конвенции, в том числе на Петербургском международном экономическом форуме и других крупных площадках.

"Креативные индустрии - наш шанс совершить глобальный скачок, опираясь на человеческий капитал. Не на денежный, а на человеческий. Но для этого нужно сделать одну непростую вещь - создать экосистему, которая будет комфортной для творческих людей, позволит фиксировать результаты их деятельности в виде интеллектуальной собственности и тем самым вводить их в экономический оборот, создавая условия для их продвижения в мире", - цитируют Аузана в пресс-службе.

О Федерации креативных индустрий

Федерация креативных индустрий создана в феврале 2021 года, ее целью заявлено содействие развитию креативных индустрий как важного сегмента экономики России и драйвера повышения качества жизни. Задачами организации объявлены расширение диалога креативных индустрий с государством, оказание системной поддержки субъектам рынка, определяющим развитие креативного сегмента, анализ и популяризация лучших практик взаимодействия с представителями бизнес-среды и государственными структурами.

В состав Федерации креативных индустрий входят более 20 организаций, в числе которых Ассоциация IPChain, Ассоциация союзов писателей и издателей России, Институт национальных проектов, Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Ассоциация анимационного кино России, Российская ассоциация электронных коммуникаций, Ассоциация коммуникативных агентств России, Союз композиторов России и другие объединения творческих профессий и креативных направлений бизнеса.