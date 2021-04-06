Минцифры планирует обновить парк оборудования для производства субтитров в 2022 году

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ в 2022 году планирует обновление и ремонт парка оборудования для производства телевизионных субтитров. Об этом сообщила во вторник заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Бэлла Черкесова.

"Оборудование для субтитрирования имеет ограниченный срок службы - пять лет. Очевидно, что с 2022 года нам нужно будет обновлять парк оборудования, ремонтировать его. И с этой просьбой мы тоже будем обращаться в Минфин", - сказала она на заседании Совета по делам инвалидов при Совете Федерации на тему "Доступная среда: итоги государственной программы за 2020 год и основные мероприятия на 2021 год".

Количество часов субтитров

Министерство намерено увеличить количество часов произведенных для телевидения субтитров до 16 тыс. "В 2020 году показатель программы по количеству часов произведенных субтитров составил 13 365 часов. К сожалению, в этом году мы эту цифру сохраняем, хотя очень хотелось бы увеличить этот показатель, и мы действительно при поддержке Минтруда пытались в этом году увеличить уже до 16 тыс. Но продолжим наши совместные усилия, и если вы нас поддержите, будем очень признательны - уже к следующему году чтобы мы достигли этого уровня", - заявила Черкесова.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабинету министров предусмотреть в государственной программе "Доступная среда" на период до 2025 года поэтапное увеличение объемов сурдоперевода и субтитрирования телевизионных программ на общероссийских обязательных общедоступных телеканалах.