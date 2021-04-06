Россия в марте на четверть увеличила импорт товаров из дальнего зарубежья

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Импорт товаров из стран дальнего зарубежья в Россию в марте 2021 года вырос на 24,6% по сравнению с мартом 2020 года, до $21,863 млрд. Такую статистику приводит Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ.

В общем стоимостном объеме импорта из стран дальнего зарубежья доля машиностроительной продукции в марте 2021 года составила 53,5%, продукции химической промышленности - 19,2%, продовольственных товаров и сырья для их производства - 10,2%, текстильных изделий и обуви - 5,6%.

Отмечается, что импорт машиностроительной продукции возрос на 33,2% и составил $11,698 млрд, химической продукции - на 28,2%, до $4,196 млрд, текстильных изделий и обуви - на 23,5%, до $1,215 млрд, а продовольственных товаров и сырья для их производства сократился на 2%, до $2,225 млрд.

Закупки по группам товаров

По данным ФТС, в импорте машиностроительной продукции выросли поставки судов и плавучих средств в 8,8 раза (временный ввоз сроком более 1 года), средств наземного транспорта - на 35,1%, электрооборудования - на 33,4%, механического оборудования - на 27,1%, инструментов и аппаратов оптических - на 17,7%, при этом поставки железнодорожных локомотивов сократились на 39,9%, летательных аппаратов - на 25,2%.

В импорте товаров химической промышленности ввоз фармацевтической продукции возрос на 83,6%, полимеров и каучука - на 25,4%, парфюмерно-косметических товаров - на 17,5%, продуктов органической и неорганической химии - на 10,4%, мыла и синтетических моющих средств - на 5,1%.

В импорте текстильных изделий и обуви возросли поставки трикотажного полотна на 64,6%, обуви - на 37%, текстильных материалов - на 34,9%, хлопка - на 34,5%, трикотажной одежды - на 24,9%, химических нитей - на 24,8%, текстильной одежды - на 12%, химического волокна - на 10,6%, готовых текстильных изделий - на 3,4%.

В группе продовольственных товаров и сырья для их производства сократились закупки мяса и субпродуктов на 46,1%, овощей - на 23,5%, фруктов и орехов - на 14,6%, молочных продуктов - на 13,4%. Вместе с тем возросли поставки рыбы на 30,8%, алкогольных и безалкогольных напитков - на 19,4%, масла растительного - на 12,9%, зерновых культур - на 8,9%, табака - на 5,2%, сахара - на 3,8%.