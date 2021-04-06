В Минцифры заявили о необходимости приложений родительского контроля на гаджетах

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Все гаджеты, продаваемые в России, по умолчанию должны иметь установленные приложения родительского контроля. Об этом сказал замглавы Минцифры РФ Олег Качанов, выступая на молодежном форуме по управлению интернетом Youth RIGF.

"Необходимая, но спорная вещь - это родительский контроль. То есть все продаваемые устройства, все гаджеты по умолчанию должны иметь установленные средства родительского контроля. А активировать их или деактивировать, давать своему ребенку полную или ограниченную свободу - это дело и ответственность каждого родителя", - сказал он.

Замминистра также обратил внимание на то, что дети еще со школы должны понимать, куда и как они отдают свои персональные данные. "Одна из наших задач - сделать так, чтобы был цифровой государственный профиль для ребенка со школьного возраста на портале Госуслуг, где он в явном виде научится давать согласие на доступ к своим персональным данным", - отметил Качанов.

Он добавил, что это не единственный путь, но тем не менее эту культуру нужно воспитать и прививать. "Разумеется, родители, педагоги должны объяснять детям, что не все информационные ресурсы одинаково полезны", - подчеркнул замминистра.