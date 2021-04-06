Роскомнадзор потребовал у Facebook информацию об утечке данных пользователей

Как интернет узнает ваши телефоны и адреса. Что не так с хранением персональных данных

О том, что личные данные более 533 млн пользователей сети были выложены на хакерском форуме, сообщил 3 апреля портал Business Insider. По его сведениям, в открытом доступе оказалась информация пользователей из 106 стран, в том числе учетные записи 32 млн жителей США, 11 млн пользователей Великобритании и 6 млн жителей Индии. По информации Роскомнадзора, в их числе были почти 10 млн пользователей Facebook из России. На форум были выложены полные имена пользователей, их даты рождения, биографии, номера мобильных телефонов и в некоторых случаях адреса электронной почты.

"Роскомнадзор направил запрос руководству компании Facebook Inc с требованием предоставить максимально полную информацию о произошедшей утечке персональных данных (ПД) российских пользователей социальной сети. Роскомнадзор требует от администрации соцсети принять все необходимые меры для предотвращения подобных утечек", - говорится в сообщении.

В 2020 году Facebook был оштрафован на 4 млн рублей за невыполнение обязанности размещать базы данных, содержащие сведения о гражданах Российской Федерации, на ее территории. В марте 2021 года требование подтвердить выполнение положения российского законодательства о размещении баз персональных данных уже направлялось компании. "Хранение ПД наших граждан на территории РФ повысит уровень их защищенности, в значительной степени снизит риски утечки", - констатирует ведомство.

Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Facebook Inc удалить рекламные сообщения с вакансиями наркокурьеров, размещенные в социальной сети Instagram, а также провести проверку и привести механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента в соответствие с законодательством РФ.