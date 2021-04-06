Анатолий Сердюков перестанет курировать ОАК и займется импортозамещением

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Индустриальный директор авиационного кластера Ростеха Анатолий Сердюков перестанет курировать Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) и займется проблемами импортозамещения в АО "Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ), Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и "Вертолетах России". Об этом заявил журналистам во вторник вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"Я думаю, что приход Сергея Чемезова в качестве председателя совета директоров ОАК обеспечит стабильность всем этим процессам, ну и как вы, наверное, тоже знаете, что из функциональных обязанностей Анатолия Сердюкова управление процессами в ОАК сегодня уходит, он сосредоточится в это непростое время именно на проблемах организации импортозамещения в концерне КРЭТ, ОДК и "Вертолетах России", - сказал Борисов после посещения производственной площадки ОАК ЛАЗ им. П. А. Воронина в подмосковных Луховицах, где производится серийная сборка пассажирского турбовинтового самолета Ил-114-300.

Ранее сообщалось, что Объединенная авиастроительная корпорация включила гендиректора Ростеха Чемезова в список кандидатов в члены совета директоров.

В марте Чемезов заявил, что возглавит совет директоров ОАК для контроля за проведением реформ в корпорации.