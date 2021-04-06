Титов предложил концепцию стратегии для создания "сильного среднего класса" к 2030 году

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов представил во вторник концепцию стратегии "Рост для всех", главной целью которой является создание "сильного среднего класса" в стране к 2030 году. Презентация прошла на заседании Столыпинского клуба "100-летие НЭПа в России. Исторический опыт и современная реальность".

"Главная цель стратегии - создание "общества среднего достатка", то есть сильного среднего класса в стране. Мы описываем, каких KPI (ключевые показатели эффективности - прим. ТАСС) мы должны достичь и по уровню жизни, и по развитию бизнеса, и в части макроэкономического роста", - сказал он. Бизнес-омбудсмен отметил, что реализация мероприятий стратегии может обеспечить рост экономики на 5% ежегодно.

Представленная им модель предполагает переход от "ресурсной" и "конкурентной" модели роста, увеличение производительности труда, внедрение новых технологий, более эффективное перераспределение природной ренты, системный стимулирующий рост государственной экономической политики, снижение коррупционной и административной составляющих.

Стратегию планируется обсудить с экспертным сообществом и после утверждения представить на рассмотрение в правительство РФ, уточнили ТАСС в пресс-службе уполномоченного.

Несмотря на потенциал развития, по данным руководителя Института экономики роста им. Столыпина Антона Свириденко, "реальные располагаемые доходы населения в РФ снижались с 2013 года, их уровень в 2020 году по сравнению с 2013 годом в рублях упал на 10%, в долларах - на 60,5%". Численность бедных (население с денежными доходами ниже прожиточного минимума) достигла 19,9 миллиона человек в 2020 году, напомнил он на заседании клуба.

Столыпинский клуб - неформальное объединение предпринимателей, госслужащих, ученых и общественных деятелей, выступающих за "энергичную рыночную экономику на благо России". Руководителем клуба является президент инвестгруппы "Московские партнеры", профессор национального университета "Высшая школа экономики" и сопредседатель Партии роста Евгений Коган.

"Экономика простых вещей"

Титов также предложил внедрить в регионах страны программу "Экономика простых вещей" для роста производственных малых и средних предприятий (МСП).

"У нас есть целая программа, которую мы сейчас регионам предлагаем. Она касается создания производственных малых и средних предприятий", - сказал он .

Титов пояснил, что сектор экономики "простых вещей" включает малые и средние производства товаров народного потребления: одежды, обуви, изделий из пластика, мебели, бытового инвентаря, техники. "Это то, что обычно производится локально во всех странах, а у нас импортируется. У нас не производят бумагу, целлофановые пакеты, мы даже гвозди покупаем, являясь метаимпортером", - отметил бизнес-омбудсмен.

Согласно презентации, представленной на заседании, основная часть МСП (41%) в России работают в области оптовой и розничной торговли. Обрабатывающие производства в структуре МСП занимают не более 7%. В абсолютном большинстве европейских стран большая часть базовых потребительских товаров создается локально и не импортируется из других стран, указывается в материалах. Развитие в России сектора местных производств "может представить потенциальную возможность для притока инвестиций, роста ВВП, увеличения занятости".

Пути реализации программы "Экономика простых вещей" включают создание (переоснащение) вокруг городов с населением более 250 тыс. жителей промышленных парков под размещение производственных МСП. Стоимость аренды, подключения к инфраструктуре должна быть дотируемой. Также, согласно программе, должен быть создан банк технологий "простых производств". Вместе с проектным финансирование программа может дать "взрывной рост производственных МСП", добавляется в презентации.