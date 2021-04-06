Сургут стал лидером рейтинга городов России по эффективности ГЧП

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Сургут, Новосибирск и Нижневартовск стали лидерами рейтинга городов по эффективности привлечения частных инвестиций в городскую экономику, который составил Национальный центр государственно-частного партнерства (ГЧП). Результаты рейтинга представил в своей презентации в онлайн-эфире исполнительный директор центра Максим Ткаченко.

Во время исследования был проанализирован опыт реализации ГЧП-проектов в 100 крупнейших городах России за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. Согласно представленным данным, лидером рейтинга стал Сургут, в котором реализуют шесть проектов на сумму в 8,6 млрд рублей. Его индекс составил 67,3%. На втором месте Новосибирск с индексом 59,6% и объемом инвестиций в 2,3 млрд рублей на 18 проектов. Третью позицию занял Нижневартовск с индексом 53,2% и четырьмя проектами объемом 15,2 млрд рублей.

"Если говорить про города из топ-10, я бы хотел обратить внимание по институциональной базе на Сургут, Нижневартовск и Самару с Южно-Сахалинском. Это с точки зрения нормативно-правовой базы, регуляторных условий. С точки зрения количества проектов - это Новосибирск, Сургут, Воронеж. Плюс ко всему в этих городах есть уникальные практики, которые раньше нигде не встречались: крупные объекты, подземные переходы, парки, парковочные места. Такие смелые проекты реализуются в городах-лидерах", - сказал Ткаченко.

Пятерку рейтинга замкнули Волгоград и Нижний Новгород. Шестое место занял Воронеж. Десятку лучших замкнули Пермь, Самара, Южно-Сахалинск и Барнаул.

Ткаченко уточнил, что при анализе учитывались только проекты объемом больше 2 млн рублей и соглашения сроком более трех лет. Планируется, что результаты рейтинга будут обновляться ежеквартально.

Глава города Сургута Андрей Филатов сообщил ТАСС, что первое место в рейтинге - это важный показатель, оценка работы команды города, в том числе блока инвестиций, специалисты которого систематизируют работу с инвесторами, разрабатывают нормативную базу, обеспечивают сопровождение необходимых жителям проектов. "При этом, безусловно, работа в этом направлении будет продолжена, это одно из приоритетных направлений. Здесь важно работать на опережение, выявлять существующие и прогнозировать будущие потребности Сургута. Чем больше инструментов мы сможем предложить нашим частным партнерам для реализации проектов на территории города, тем интереснее Сургут будет для инвесторов", - отметил Филатов.