В МВФ прогнозируют возврат Еврозоны к докризисным темпам роста в следующем году

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Страны зоны евро в следующем году вернутся к тем темпам экономического роста, которые фиксировались до пандемии нового коронавируса. Такие прогнозы высказала во вторник главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат на пресс-конференции в рамках весенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка.

Она отметила, что восстановление стран еврозоны "проходит более низкими темпами" после "весьма значительного кризиса". "Ожидается, что они вернутся к уровням [экономического развития], которые фиксировались до [пандемии] COVID-19, уже в следующем году", - подчеркнула Гопинат.

Главный экономист добавила, что восстановление многих стран зоны евро идет разными темпами. "Германия, например, [восстановится] в первой половине [следующего года], а Испания - позже", - пояснила она.

По мнению Гопинат, государства еврозоны выделяют "достаточно существенную финансовую помощь" на борьбу с последствиями распространения нового коронавируса. "Крупнейшими проблемами в настоящее время в зоне евро являются распространение вируса и вакцинация. Мы видим третью волну [распространения вируса] в этих странах. Вакцинация идет медленными темпами", - подчеркнула она. Главный экономист МВФ выразила надежду, что ситуация улучшится уже во втором квартале нынешнего года.