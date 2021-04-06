Суд в Липецке отказал компании Roshen в оспаривании начисления ей 45,1 млн рублей налогов

ТАСС, 6 апреля. Арбитражный суд Липецкой области отказал компании Roshen экс-президента Украины Петра Порошенко в оспаривании начисления ей 45,1 млн рублей налогов и штрафов. Об этом сообщила ТАСС во вторник пресс-секретарь суда Инна Семенская.

"Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение об отказе АО "Липецкая кондитерская фабрика Roshen в удовлетворении заявленных требований", - сообщила она.

По ее данным, компания Roshen оспаривала решение Межрайонной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Липецкой области от 25 декабря 2014 года об уплате недоимки по налогу на добавленную стоимость (НДС) в размере 24,4 млн рублей, пени 1,5 млн рублей, а также отказ ведомства в возмещении ей НДС в сумме 14,5 млн рублей за первый квартал 2014 года.

Липецкая фабрика ведет шесть дел о начислении ей НДС при строительстве производства в селе Косыревке Липецкого района Липецкой области, которое вела нижегородская научно-производственная фирма "Металлимпресс". Корпорация Roshen начала процессы с 2015 года, когда ей было предложено доплатить почти 285,9 млн рублей НДС за I-IV кварталы 2012 года, а также 26,2 млн рублей пеней по данному налогу и штраф в размере 49,5 млн рублей. В течение пяти лет оспариваемая по шести делам общая сумма выросла до 1 млрд рублей.

Дело Roshen

Корпорация Roshen является одним из активов бывшего президента Украины Петра Порошенко, включает несколько кондитерских фабрик - в Киеве, Кременчуге, две в Виннице, а также в Клайпеде (Литва) и Bonbonetti Choco (Венгрия), производит в год около 450 тыс. тонн продукции 350 видов кондитерских изделий.

В 2015 году в отношении ее руководства в России было возбуждено уголовное дело о мошенничестве с бюджетными средствами. Басманный суд Москвы наложил арест на имущество Липецкой фабрики, а именно - склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса и семь участков земли площадью более 700 тыс. кв. м. Все сотрудники Липецкой фабрики уволены, производство закрыто.