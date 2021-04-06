В Самаре направят более 17 млрд рублей на ремонт объектов водоснабжения по ГЧП

ТАСС, 6 апреля. Концессионное соглашение о создании и реконструкции объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения в Самаре подписано на 28 лет, общий размер инвестиций составляет более 17,5 млрд рублей на условиях государственно-частного партнерства (ГЧП), сообщила глава городского округа Самара Елена Лапушкина во вторник. В администрации уточнили, что средства будут направлены до 2047 года.

"Стратегически важным для Самары направлением ГЧП определено привлечение внебюджетных средств на развитие жилищно-коммунального хозяйства, и нами заключено соглашение концессионное с Самарскими коммунальными системами на создание и реконструкцию объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения, срок действия - 28 лет. В концессии у нас было передано более 30 тыс. муниципальных объектов, 84 земельных участка и общий размер инвестиций - более 17,5 млрд рублей", - сказала она в ходе онлайн-эфира "Топ-10 городов по эффективности привлечения частных инвестиций в городскую экономику".

Лапушкина отметила, что за 2019-2020 годы уже было инвестировано более 1,5 млрд рублей. По ее словам, главной задачей данного проекта является строительство сооружений для очистки воды, что позволит улучшить качество питьевой воды и снизить экологическую нагрузку.

Она сообщила, что по итогам 2020 года инвестиции в основной капитал составили более 82,5 млрд рублей. Лапушкина добавила, что одним из основных направлений реализации стратегии комплексного развития городского округа Самара до 2025 года является внедрение экологических подходов, в том числе проектирование и строительство объектов коммунального хозяйства.

Ранее во вторник в рамках онлайн-эфира были представлены результаты рейтинга городов по эффективности привлечения частных инвестиций в городскую экономику, который составил Национальный центр государственно-частного партнерства. Его лидерами стали Сургут, Новосибирск и Нижневартовск. Пятерку рейтинга замкнули Волгоград и Нижний Новгород. Шестое место занял Воронеж. Десятку лучших замкнули Пермь, Самара, Южно-Сахалинск и Барнаул.