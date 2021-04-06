Власти США приняли окончательное решение о введении пошлин на удобрения из РФ и Марокко

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Министерство торговли США приняло окончательное решение о введении пошлин на импорт фосфорсодержащих удобрений из России и Марокко. Это следует из уведомления, опубликованного во вторник в Федеральном реестре - сборнике документов американского правительства.

Как отмечается в сообщении, власти США в ходе проведенного расследования пришли к окончательному выводу о том, что импорт фосфорных удобрений из России и Марокко наносит ущерб американской экономике. "На основании положительных заключений Минторга [США] и Комиссии по международной торговле США Минторг издает распоряжения о [введении] компенсационных пошлин на фосфорные удобрения из России и Марокко", - говорится в сообщении.

Согласно принятому ранее решению, пошлины для компании "Апатит", входящей в группу "Фосагро", установлены на уровне 9,19%. Для "Фосфорита", входящего в "Еврохим", пошлина составит 47,05%, для остальных производителей из РФ - 17,2%. Ставка для марокканской OCP составит 19,97%.

Летом прошлого года крупнейший американский производитель фосфорных удобрений - компания Mosaic - обратился в Минторг и Комиссию по международной торговле США, попросив ввести компенсационные пошлины на ввоз фосфорсодержащих удобрений из России и Марокко. По оценке компании, российские и марокканские производители получают субсидии от властей своих стран и тем самым имеют преимущество на американском рынке.

Позднее Комиссия по международной торговле США пришла к выводу, что импорт удобрений из России и Марокко наносит ущерб американской экономике. В ноябре Министерство торговли США объявило введении предварительных компенсационных пошлин, а в феврале приняло окончательное решение по размеру ставок. В марте окончательное решение о целесообразности введения пошлин приняла Комиссия по международной торговле США.