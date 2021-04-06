На Еврокомиссию и другие институты ЕС совершили кибератаку

БРЮССЕЛЬ, 6 апреля. /ТАСС/. Европейская комиссия (ЕК) и ряд других институтов ЕС подверглись на прошлой неделе серьезной кибератаке. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, представитель ЕК отметил, что ряд органов ЕС "столкнулся с инцидентом в области ИТ-безопасности в своей ИТ-инфраструктуре". При этом он добавил, что анализ произошедшего все еще находится на стадии выяснения обстоятельств, поэтому еще слишком рано давать какую-либо окончательную оценку о характере атаки.

"Мы тесно сотрудничаем с компьютерной группой реагирования на чрезвычайные ситуации для всех институтов, органов и агентств ЕС, а также с поставщиком затронутого ИТ-продукта", - отметил представитель ЕК. "Пока серьезных утечек информации не обнаружено", - подчеркнул он.

По словам источника, знакомого с ситуацией, атака была достаточно серьезной для того, чтобы высокопоставленные должностные лица ЕК были предупреждены. Кроме того, по его словам, инцидент был серьезнее обычных атак, которые регулярно случаются в ЕС. Другой представитель Евросоюза заметил, что персонал недавно был предупрежден о потенциальных попытках фишинга.

За последнее время, как пишет Bloomberg, западные организации раскрыли по меньшей мере две серьезные кибератаки.