Власти Тверской области ожидают рост турпотока на 77% к 2024 году

ТАСС, 6 апреля. Власти Тверской области планируют увеличить туристический поток в регион в 2023 году до 3,2 млн человек, что на 77,8% больше, чем было в 2020 году. Это связано с применением государственных мер поддержки туротрасли, а также развитием туристической инфраструктуры, внедрением новых маршрутов, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"В 2023 году планируется увеличение туристического потока в Тверскую область до 3,2 млн гостей в год - эта задача решается с помощью комплексного продвижения региона и улучшения туристской инфраструктуры. Впервые у отрасли появится свой национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", включающий широкую систему мер поддержки для отрасли туризма и бизнеса", - говорится в сообщении на сайте областного правительства.

По данным пресс-службы, увеличению турпотока будет способствовать в том числе всероссийская программа туристического кешбэка, в акции участвуют туры по маршруту "Государева дорога". "Для нашего региона туристическая индустрия является значимым направлением экономики. Это занятость коренного населения, развитие малого и среднего бизнеса", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

Еще одним инструментом привлечения туристов станут новые маршруты. Так, в рамках выставки "Интурмаркет", которая прошла в Москве 1-3 апреля, представители Тверской и Ярославской областей подписали соглашение о создании межрегионального маршрута "Золотое кольцо. Верхняя Волга". С Республикой Дагестан заключено соглашение о взаимодействии и популяризации туристических возможностей двух субъектов. "На выставке представители Рамешковского района [Тверской области] заключили соглашение с Фондом развития малых исторических городов об участии муниципалитета в новом межрегиональном туристическом проекте "Льняная дорога" - это откроет новые возможности для развития сельского туризма", - добавили в пресс-службе.

В 2019 году Тверскую области посетили около 1,7 млн туристов, в 2020 году их число увеличилось до 1,8 млн. На территории региона расположены 264 отеля, загородных баз и гостиничных комплексов, работает 28 региональных туроператорских компаний и 178 аттестованных экскурсоводов, функционирует около 170 музеев и музейно-культурных центров.