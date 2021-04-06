МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Годовая инфляция в России в марте ускорилась до 5,79% с 5,67% в феврале. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,66%, следует из данных Росстата.

Продовольственные товары в марте подорожали на 0,82% по сравнению с февралем и на 7,58% в годовом выражении, непродовольственные товары - на 0,72% и 5,92% соответственно. Стоимость услуг выросла на 0,37% в месячном выражении и на 2,91% в годовом.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявлял, что инфляция в РФ в марте достигла пика и в ближайшее время начнет снижаться.

Продовольственные товары

В марте рост цен на куриное мясо составил 7,19% к февралю и 18,55% в годовом выражении. Морковь по сравнению с февралем подорожала на 14,8%, картофель - на 13,4%, столовая свекла - на 11,2%, репчатый лук - на 7,5%, белокочанная капуста - на 6,7%, баранина - на 5%.

Куриные яйца в среднем по России подорожали на 5,3%, подсолнечное масло - на 1,2%, сахарный песок - на 2,1%.

Плодоовощная продукция в среднем стала дешевле на 1,7%, в том числе цены на огурцы снизились на 25,2%, на помидоры - на 7,4%, на апельсины - на 3%.

Пшено подешевело на 0,8%, мед - на 0,2%.

Лекарства и непродовольственные товары

Жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в марте подешевели в среднем на 0,3%. В том числе цены на колекальциферол (витамин Д3) снизились на 2%, на умифеновир (арбидол) - на 1,8%, на осельтамивир (номидес) - на 1,2%, на супрастин - на 1,1%, на азитромицин, амоксициллин с клавулановой кислотой - на 0,8%, на амброксол - на 0,6%, на хлоргексидин - на 0,5%. В то же время цефтриаксон подорожал на 0,9%, амлодипин - на 0,7%, бисопролол, панкреатин, ацетилсалициловая кислота (аспирин отечественный), эналаприл, лоратадин, винпоцетин, омепразол и ибупрофен - на 0,2-0,5%.

Вместе с тем в марте дорожали строительные материалы, в том числе древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты - на 4,4%, обрезные доски и металлочерепица - на 3,6%, еврошифер - на 3,3%.

Цены на бензин выросли на 1,1%.

Цены на услуги

Стоимость авиаперелета экономическим классом в марте выросла на 5,1%, проезда в поездах дальнего следования - на 3,7%, на маршрутном такси - на 1,6%. В то же время проезд в такси подешевел на 0,9%.

Среди услуг туризма и отдыха подорожали поездки на отдых в ОАЭ - на 12,5%, в Турцию - на 6%, путевки в санатории - на 1,1%, билеты в театры, музеи и выставки - на 0,5%. Вместе с тем экскурсионные туры по России и путевки в дома отдыха и пансионаты подешевели на 0,9% и 0,5% соответственно.

Из прочих наблюдаемых услуг подорожали: проживание в гостиницах 2-5 звезд - на 2,3-7,4%, хостелах - на 3,3%, подписка на онлайн-видеосервисы - на 1,8%, абонентская плата за радиотрансляционную точку и установка пластиковых окон - на 1,5%, мойка легкового автомобиля - на 1,2%, отправка посылки, услуги по воспитанию детей, предоставляемые наемным персоналом, ксерокопирование документа - на 1,%.

Плата за пользование потребительским кредитом в марте упала на 4%, тарифы за обращение с твердыми коммунальными отходами снизились на 0,3%, годовая стоимость полиса добровольного страхования жилья от стандартных рисков и абонентская плата за доступ к сети интернет - на 0,2%, абонентская плата за пакет услуг сотовой связи - на 0,1%.