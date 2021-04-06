Минсельхоз не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на продукты

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Минсельхоз оценивает ситуацию на рынке АПК в России как стабильную и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо продукты. Об этом говорится в сообщении министерства.

"Минсельхоз на постоянной основе осуществляет мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия. В настоящее время министерство оценивает ситуацию как стабильную и не видит предпосылок для резкого роста отпускных цен на какие-либо товарные группы", - отметили в министерстве.

В сообщении отмечается, что снижению цен на птицеводческую продукцию в условиях распространения гриппа птиц и увеличения себестоимости производства будут способствовать новые механизмы поддержки предприятий отрасли, разработанные Минсельхозом. В частности, увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредита, предоставляемый одному заемщику для предприятий птицеводческой отрасли с 1 млрд до 1,5 млрд рублей, а также появилась возможность в пролонгации льготных инвесткредитов на срок до 12 лет предприятиям, пострадавшим от высокопатогенного гриппа птиц. Для обеспечения кормовой базы введены льготные краткосрочные кредиты животноводам на закупку зерна, шротов, жмыхов и аминокислот. Кроме того, в ближайший месяц ожидается снижение стоимости кормов в результате действия экспортных пошлин на зерновые и масличные культуры.

По данным Росстата, в марте наблюдалось увеличение цен на мясопродукты, в том числе на мясо кур - на 7,2%, баранину (кроме бескостного мяса) - на 5%, окорочка куриные - на 4,4%, кулинарные изделия из птицы - на 2,4%, говядину (кроме бескостного мяса) - на 2,3%, печень говяжью - на 2,2%, свинину (кроме бескостного мяса) - на 1,9%. Яйца куриные подорожали в среднем по России на 5,3%, при этом в 14 субъектах Российской Федерации - на 0,1-2,9%, в 27 субъектах - на 3-4,9%, в 38 субъектах - на 5-9,9%, в шести субъектах - на 10-14,4%.

Стоимость других продуктов

В Минсельхозе напомнили, что для снижения волатильности цен на базовые продукты питания правительством РФ принят ряд системных мер, направленных на сохранение необходимых объемов продовольствия на внутреннем рынке, поддержание рентабельности предприятий и снижение себестоимости производства, а также обеспечение доступности конечной продукции для населения. Так, действие тарифной экспортной квоты уже позволило снизить цены на зерновую группу. Министерство отмечает снижение цен на пшеницу (третьего класса - на 1,6% за месяц до 13,7 рубля за кг, четвертого класса - на 1,1% до 13 рублей за кг), рожь (-0,9%, до 9,9 рубля за кг) и кукурузу (-1,2% до 13,5 рубля за кг).

Для поддержания рентабельности перерабатывающих предприятий мукомольным предприятиям предоставляются субсидии на закупку продовольственной пшеницы, а хлебопекарным - на реализацию хлеба и хлебобулочных изделий. "Реализация данных мер позволила снизить стоимость муки и сохранить цены на хлеб на уровне конца 2020 года", - отметили в Минсельхозе. Кроме того, по данным министерства, практически неизменны цены на молочную группу, за последний год их рост сопоставим с уровнем инфляции. В частности, с начала года текущего года стоимость твердых и мягких сыров снизилась на 1,1%, до 380,6 рубля за кг, сливочного масла 72,5% - сохранилась уровне 436,6 рубля за кг (+0,1%).

Как напомнили в Минсельхозе, в России сохраняются на стабильном уровне отпускные цены на сахар (-1,4% с начала года) и рафинированное бутилированное подсолнечное масло (+0,5% с начала года), что обусловлено действием соглашений, заключенных между ретейлерами и производителями о стоимости этих продуктов. В долгосрочной перспективе этому будут способствовать новые поддержки производителей, разработанные Минсельхозом России, а также расширение посевных площадей под сахарной свеклой и подсолнечником в целях наращивания объемов производства, считают в министерстве.

"Традиционно активную ценовую динамику в текущий период сезона демонстрирует плодоовощная группа, при этом уже отмечается снижение цен на ряд овощей вследствие поступления новой продукции из парников. В дальнейшем, по мере сбора урожая, ожидается коррекция цен на овощи открытого грунта и картофеля, которого в этом году планируется засеять больше, чем в 2020 году", - заключили в Минсельхозе.