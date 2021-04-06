Глава МВФ сообщила, что госдолг всех стран приближается к 100% мирового ВВП

ВАШИНГТОН, 6 апреля. /ТАСС/. Общий суверенный государственный долг всех стран приближается к 100% мирового ВВП. Об этом заявила во вторник директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, выступая на видеоконференции в рамках весенней сессии руководящих органов фонда и Всемирного банка.

"Мы вступили в пандемию с высоким уровнем задолженности. <...> По вполне понятным причинам, этот уровень повысился [с начала пандемии]. <...> Доходы сократились, а расходы увеличились. На сегодняшний день глобальный госдолг приближается к 100% [мирового] ВВП", - отметила глава фонда. Она пояснила, что госдолг поднялся по большей части за счет развитых стран. При этом их "возможности обслуживать долг гораздо выше", чем у развивающихся стран "с более низкими [экономическими] показателями" и государствами с низким уровнем дохода, чьи возможности крайне ограничены, пояснила Георгиева.

Последние, указала она, "сталкиваются с весьма драматичной ситуацией" в плане госдолга.