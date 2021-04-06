Минвостокразвития считает, что севморпуть будет экологичнее, чем южные магистрали

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 апреля. /ТАСС/. Севморпуть (СМП) будет более экологичным маршрутом, чем транспортные магистрали, расположенные южнее, поскольку Россия ставит в приоритет экологическую безопасность грузоперевозок при развитии арктической магистрали и делает акцент на судах, использующих соответствующие виды топлива. Об этом сообщила во вторник советник министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Ольга Смирнова.

"Сегодня для нас безусловный приоритет - это экологическая безопасность перевозок по Севморпути, и поэтому мы делаем акцент на судах с новыми видами топлива. Мы убеждены, что при таком нашем подходе Севморпуть будет более экологичным и чистым способом транспортировки грузов, чем южные маршруты", - сказала Смирнова на международной конференции "Сотрудничество России и Канады в Арктике на федеральном и региональном уровне", организатором которой выступил Санкт-Петербургский госуниверситет.

Она добавила, что сегодня ставится цель значительного расширения грузооборота по Севморпути - к 2030 году выйти на уровень 90 млн тонн, а к 2035 году - 110 млн тонн. Задача России - сделать этот арктический маршрут международным транспортным коридором с рядом портов-хабов для перевалки грузов и круглогодичной проводки судов, считает Смирнова.

"Например, сейчас для развития СМП нами прорабатывается создание регулярной контейнерной линии для российских контейнеровозов между Мурманском и Сахалином", - отметила Смирнова.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево море, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово). СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина пути составляет 5 600 км от пролива Карские Ворота до Бухты Провидения.