Болсонару и Путин обсудили приобретение Бразилией "Спутника V" и его производство

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апреля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару в телефонном разговоре во вторник с российским лидером Владимиром Путиным обсудил вопросы приобретения российской вакцины "Спутник V" и военно-техническое сотрудничество. Об этом сообщила пресс-служба бразильского президента.

"Президент Жаир Болсонару во вторник позвонил президенту России Владимиру Путину. <...> Обсуждались вопросы приобретения вакцины "Спутник V" и ее производства в Бразилии, вопросы двусторонней торговли, сотрудничество по линии оборонной промышленности, [в области] науки и технологии", - говорится в сообщении. "Болсонару подчеркнул необходимость увеличения числа бразильских предприятий, которым разрешен экспорт мясной продукции [в Россию]", - отмечается в заявлении.

По информации пресс-службы, с бразильской стороны помимо Болсонару в разговоре участвовали министры иностранных дел и здравоохранения, глава генерального секретариата администрации президента и секретариата по стратегическим вопросам, а также руководитель Национального агентства по санитарному надзору.

26 марта бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica, представляющая в Бразилии Российский фонд прямых инвестиций, направила в бразильский фармрегулятор новый запрос на регистрацию "Спутника V" в Бразилии. Согласно действующему законодательству, срок ее рассмотрения составляет семь дней, однако может быть увеличен в случае предоставления неполного досье препарата. 27 марта регулятор сообщил о приостановке на неопределенное время рассмотрения заявки, сославшись на отсутствие части требуемых для этого документов. Как указано на сайте ведомства, для решения по препарату не хватает 18% требуемых документов, еще 27% бумаг нуждаются в доработке.

Регулятор уже не впервые приостанавливает рассмотрение заявки на российскую вакцину, в связи с чем владелец фармкомпании Фернанду Маркес упрекал надзорное ведомство в том, что это делается намеренно в интересах производителей других препаратов для иммунизации от COVID-19.