Эксперты фармрегулятора Бразилии посетят российскую фабрику, где производят "Спутник V"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 6 апреля. /ТАСС/. Делегация Национального агентства по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) посетит Россию для проведения инспекции на фабрике, выпускающей вакцину "Спутник V". Об этом сообщил во вторник глава фармрегулятора Антониу Барра Торрес.

"В ходе контакта между президентами [Бразилии и России Жаиром] Болсонару и [Владимиром] Путиным было подтверждено направление нашей санитарной миссии в Россию, с согласия России, с тем, чтобы мы могли проинспектировать предприятие, где производят как саму вакцину, так и сырье [для ее приготовления]", - заявил чиновник на видео, размещенном в Facebook бразильского лидера. Он также добавил, что в ближайшее время агентство проведет встречу с послом России в Бразилии Алексеем Лабецким для обсуждения данного вопроса.

Министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, также присутствовавший при телефонном общении двух лидеров, отметил, что его ведомство осуществляет контакты, как с НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, разработавшим препарат, так и с местной фармакологической компанией Uniao Quimica, которая займется локализацией его производства в Бразилии.

"Спутник V" до настоящего времени не одобрена к применению в Бразилии. 26 марта Uniao Quimica, представляющая в Бразилии Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), направила регулятору новый запрос на регистрацию вакцины. Согласно действующему законодательству, срок ее рассмотрения составляет семь дней, однако может быть увеличен в случае предоставления неполного досье препарата. 27 марта регулятор сообщил о приостановке на неопределенное время рассмотрения заявки, сославшись на отсутствие части требуемых для этого документов. Как указано на сайте ведомства, для решения по препарату не хватает 18% требуемых документов, еще 27% бумаг нуждаются в доработке.

Anvisa уже не впервые приостанавливает рассмотрение заявки на российскую вакцину, в связи с чем владелец фармкомпании Фернанду Маркес упрекал надзорное ведомство в том, что это делается намеренно в интересах производителей других препаратов для иммунизации от COVID-19. В начале января Uniao Quimica получила клеточный материал для изготовления препарата и приступила к производству экспериментальной партии активных компонентов вакцины для исследовательских целей. Ранее сообщалось о планах компании выпускать до 8 млн доз препарата в месяц.

По оценкам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, "Спутник V" может быть поставлен в Бразилию уже через две недели после ее одобрения национальным регулятором.