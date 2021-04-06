Собянин подписал постановление о запрете на транзит грузовиков по МКАД с 5 мая

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление столичного правительства, согласно которому грузовики более 3,5 тонны не смогут передвигаться по МКАД без пропуска с 5 мая. Документ опубликован по вторник на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Кроме того, документом изменяется время действия ограничений на въезд и движение по территории города грузового транспорта грузоподъемностью более 1 тонны в районе Третьего транспортного кольца (ТТК) с 06:00 до 22:00 на период с 07:00 до 23:00", - сказали ТАСС в пресс-службе столичного департамента транспорта.

В пресс-службе также пояснили, что после 5 мая водители автотранспорта обеих категорий помимо разового пропуска на въезд в транзитные зоны Москвы со сроком действия не более пяти суток и пропуска на год могут получить еще 2 вида пропусков: дневной (с 7:00 до 23:00) и ночной (с 23:00 до 7:00).