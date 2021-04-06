Zoom уточняет данные о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям

НЬЮ-ЙОРК, 6 апреля. /ТАСС/. Головной офис компании Zoom Video Communications в США уточняет появившиеся ранее в СМИ сведения о приостановке продаж сервиса российским госучреждениям. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"Похоже, что [эти сведения] основываются на сообщении от одного из агентств, занимающихся продажами на партнерской основе", - подчеркнул представитель компании. В пресс-службе Zoom Video Communications также отметили, что "уточняют эту информацию" и готовы будут озвучить какие-либо выводы лишь после проведения собственной проверки.

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ "Райтконф" партнерам от 31 марта сообщал о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в России и СНГ госучреждениям и госкомпаниям.

Так, в данном письме сообщается об отзыве со стороны Zoom Video Communications Inc. авторизации на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами у российского партнера. Также сообщается, что гендиректор "Райтконф" Андрей Петренко подтвердил "Коммерсанту" подлинность письма, уточнив, что ограничения касаются не только РФ, но и стран СНГ. При этом Петренко также заявил о продолжении работы по действующим контрактам.