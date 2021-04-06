Zoom ограничил пользование своим софтом для российских компаний с госучастием

МОСКВА, 6 апреля. /ТАСС/. Компания Zoom ограничила пользование своим программным обеспечением для российских компаний с госучастием. Об этом говорится в сообщении IT-дирекции "Высшей школы экономики", которая сама столкнулась с отказом сервиса продлить предоставление услуг.

"Вышка больше не сможет пользоваться корпоративной лицензией в Zoom. Ограничения в отношении российских юридических лиц с государственным участием введены в одностороннем порядке компанией Zoom Video Communications", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по имеющейся информации, эта проблема затрагивает все российские организации с государственным участием, в том числе и другие вузы. При этом физические лица могут свободно покупать лицензии.

"Да, за последние месяцы было проведено множество переговоров с Zoom Video Communications и с эксклюзивным представителем компании в России - ООО "Райтконф" - на предмет продления сервиса и расширения объема услуг. На данный момент НИУ ВШЭ отказано в продлении действия услуг. Цифровой блок продолжает вести соответствующие переговоры", - добавляют в дирекции.

В Высшей школе экономики отмечают, что перспективы продления корпоративной подписки зависят исключительно от позиции компании Zoom Video Communications. "Основные конкуренты Zoom - американские Microsoft и Cisco Webex - продолжают предоставление услуг видеоконференций российским заказчикам без ограничений. Делать какие-то прогнозы на сегодняшний день невозможно", - поясняют там, уточняя, что НИУ ВШЭ ведет переговоры с отечественными разработчиками решений, в том числе с "Яндекс. Телемост".

О ситуации

Ранее "Коммерсантъ" со ссылкой на письмо дистрибутора решений Zoom в России и СНГ "Райтконф" партнерам от 31 марта сообщал о запрете со стороны Zoom Video Communications продавать доступ к сервису онлайн-конференций в России и СНГ госучреждениям и госкомпаниям.

Так, в этом письме сообщается об отзыве со стороны Zoom Video Communications Inc. авторизации на продажу сервиса для госучреждений и организаций с государственными бенефициарами у российского партнера. Также сообщается, что гендиректор "Райтконф" Андрей Петренко подтвердил "Коммерсанту" подлинность письма, уточнив, что ограничения касаются не только РФ, но и стран СНГ. При этом, Петренко также заявил о продолжении работы по действующим контрактам.