Депутаты Госдумы заслушают отчет Счетной палаты за 2020 год

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Госдума в среду рассмотрит отчет о работе Счетной палаты за 2020 год. Отчет представит депутатам глава Счетной палаты Алексей Кудрин, с содокладом выступит председатель думского комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

Комитет в своем заключении рекомендует нижней палате парламента принять к сведению отчет о работе Счетной палаты РФ в 2020 году.

В проекте постановления Госдумы содержится рекомендация "отметить достижения Счетной палаты в сфере внешнего государственного аудита (контроля) и в развитии эффективного взаимодействия Госдумы и Счетной палаты при рассмотрении результатов проверок деятельности объектов аудита (контроля) Счетной палаты. Также комитет отмечает деятельность Счетной палаты по совершенствованию законодательства РФ, формированию подходов к проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представлению их результатов. Депутаты намерены рекомендовать Счетной палате организовать оценку и мониторинг рисков, возникающих при достижении национальных целей развития РФ, реализации нацпроектов и госпрограмм.

Комитет по контролю и регламенту намерен поручить профильным комитетам Госдумы совместно со Счетной палатой обсудить результаты проводимых ведомством контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по вопросам, которые оказывают непосредственное влияние на благополучие граждан РФ и эффективность ведения бизнеса. Также контрольному ведомству совместно с комитетом необходимо проработать замечания и предложения, отраженные в заключениях профильных комитетов Госдумы по итогам работы Счетной палаты за 2020 год, и представить предложения по решению обозначенных проблем, говорится в тексте заключения.

Счетная палата в 2020 году провела 334 контрольных мероприятия, вернув 16,39 млрд рублей по результатам их проведения. При этом в 2019 году ведомство провело 319 мероприятий, вернув в бюджеты РФ и бюджет Союзного государства 4,5 млрд рублей. Согласно отчету, всего ведомство выявило 3 тыс. 698 нарушений в 2020 году на сумму 355,5 млрд рублей.

В 2020 году Счетная палата провела 18 контрольных мероприятий по поручению президента РФ против 14 в 2019 году, 22 - по поручению Совета Федерации против 25 в 2019 году и 21 - по поручению Госдумы против 31 в 2019 году.

В прошедшем году глава Счетной палаты Алексей Кудрин отмечал, что в 2020 году число проверок будет сокращено и перенесено на 2021 год.