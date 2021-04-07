Бизнес-омбудсмен Москвы обсудит в Сlubhouse восстановление выручки ресторанов и кальянных

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Москве Татьяна Минеева проведет очередной прием предпринимателей в новой соцсети Сlubhouse, темой обсуждения в этот раз станет восстановление выручки ресторанов за счет открытия летних веранд. Модерировать эфир будет руководитель направления "МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" агентства ТАСС Юлия Ермилова.

"Веранды - это точки притяжения для горожан и в прямом смысле "площадки успеха" для ресторанного бизнеса. Поговорим о том, как защищать и сохранять самый воздушный сегмент ресторанной индустрии", - сказала Минеева ТАСС.

Она напомнила, что сезон летних веранд начался в Москве 1 апреля. В этом году в городе планируют работать около 3 тыс. кафе на открытом воздухе. Площадь сезонных кафе не должна выходить за границы согласованной схемы размещения, а веранды могут располагаться на расстоянии не более 5 м от входа в помещение и не менее 25 м от входа в метро, также не должны мешать пешеходам. Минеева рассчитывает, что открытие веранд ускорит восстановление ресторанного бизнеса после пандемии коронавируса.

Также во время эфира планируется затронуть тему развития кальянной индустрии. Курение кальянов в барах, клубах, кафе и ресторанах остается в Москве под запретом.

В онлайн-мероприятии планируется участие общественного уполномоченного в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергея Миронова и представителей столичного бизнеса.

Онлайн-прием бизнеса

Пилотный онлайн-прием бизнес-омбудсмена Москвы Татьяны Минеевой совместно с агентством ТАСС прошел 2 марта. Тогда темой обсуждения стали инициативы уполномоченного для доклада мэру Москвы, собранные на основе предложений московского бизнеса.

Clubhouse представляет собой новый тип соцсети, основанной на голосовой связи. В Clubhouse нет привычных текстовых постов, а есть специальные "комнаты", где выступают спикеры. Пользователи могут присоединиться к новой соцсети только по приглашению.