Глава Минфина США ожидает быстрого восстановления американской экономики в 2022 году

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /ТАСС/. Американская экономика восстановится быстрыми темпами, и США вернутся к полной занятости в следующем году. Такие прогнозы озвучила во вторник американский министр финансов Джанет Йеллен, выступая во Всемирном банке (ВБ) в рамках весенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и ВБ.

"Мы ожидаем быстрое восстановление [экономики]. Я надеюсь, что мы вернемся к полной занятости в следующем году", - отметила она, добавив, что восстановление американской экономики приведет к увеличению темпов роста мирового ВВП.

Тем не менее, продолжила министр, у "правительства еще много работы в деле обеспечения устойчивости финансовой системы" страны, а также ликвидации экономических последствий кризиса. "Мы будем проявлять осторожность, чтобы извлечь урок из финансового кризиса: не отказывайся от поддержки слишком быстро", - сказала Йеллен.

Как заявила в понедельник министр, власти США рассчитывают, что уровень безработицы в стране вернется к показателям, наблюдавшимся до пандемии, в 2022 году. По ее словам, экономическая ситуация в Соединенных Штатах в настоящий момент продолжает находиться в упадке, поскольку по-прежнему довольно высоким остается уровень безработицы. 2 апреля министерство труда сообщило, что число рабочих мест в стране в марте увеличилось на 916 тыс., при этом уровень безработицы незначительно сократился - до 6%.

В середине марта Федеральная резервная система (ФРС), выполняющая функции американского центрального банка, улучшила прогноз по безработице в США в 2021 году с 5% до 4,5%. В 2022 году показатель, как полагают ФРС, будет находиться на уровне 3,9% против ожидавшихся ранее 4,2%, в 2023 году - на уровне 3,5% против 3,7%.