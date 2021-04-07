"Известия": ЦБ поддерживает идею о налоговых льготах для самостоятельно копящих на пенсию

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Центробанк РФ готов поддержать инициативу о налоговых льготах для клиентов негосударственных пенсионных фондов (НПФ), самостоятельно копящих на пенсию. В ЦБ отметили, что эта мера поспособствует увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений, пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

"Предоставление клиентам негосударственных пенсионных фондов в рамках деятельности по НПО [негосударственного пенсионного обеспечения] дополнительных налоговых льгот, аналогичных льготам, предоставляемым в рамках реализации ИИС [индивидуальных инвестиционных счетов], будет способствовать выравниванию конкурентных условий для финансовых организаций разных видов и увеличению стимулов для формирования долгосрочных сбережений", сообщается в письме, которое есть в распоряжении у газеты. Отмечается, что в связи с этим инициатива концептуально может быть поддержана.

В Банке России отметили, что они считают важным создание равных налоговых условий для схожих финансовых продуктов, предназначенных для долгосрочных инвестиций и сбережений, в том числе в рамках программ НПО НПФ. Вопрос находится в стадии обсуждения с участниками рынка, конкретные предложения будут сформулированы по итогам этого обсуждения, сообщили изданию в пресс-службе ЦБ.

Ранее сообщалось, что негосударственные пенсионные фонды обсуждают возможность вести индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) и предлагают распространить налоговые льготы по индивидуальным инвестиционным счетам и на продукты негосударственного пенсионного обеспечения.

По ИИС предусмотрено два типа налоговых вычетов, налогоплательщик может выбрать только один из них. В первом случае налогоплательщик может ежегодно получать налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме денежных средств, внесенных в налоговом периоде на индивидуальный инвестиционный счет. Во втором - по окончании договора на ведение ИИС, по истечении не менее трех лет, налогоплательщик может получить вычет по налогу на доходы физических лиц в сумме доходов, полученных от операций по инвестиционному счету - т. е. вся прибыль будет освобождена от налогообложения.