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Nikkei: британский инвестиционный фонд хочет купить Toshiba за $18 млрд

По данным издания, условия сделки будут согласовываться с правительством Японии

ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Британский инвестиционный фонд CVC Capital Partners в ближайшее время выступит с предложением о покупке японской корпорации Toshiba более чем за 2 трлн иен (более $18 млрд по текущему курсу). Об этом в среду сообщила японская деловая газета Nikkei.

Отмечается, что это может стать крупнейшей сделкой по приобретению японской компании. По данным издания, учитывая статус Toshiba, условия сделки будут также согласовываться с правительством Японии.

В последние годы Toshiba переживает кризис, связанный, в частности, с крупным скандалом из-за подделки финансовой отчетности, а также с серьезными убытками из-за своего бизнеса, связанного со строительством АЭС в США.

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ЯпонияСШАВеликобритания
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