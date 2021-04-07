Nikkei: британский инвестиционный фонд хочет купить Toshiba за $18 млрд

ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Британский инвестиционный фонд CVC Capital Partners в ближайшее время выступит с предложением о покупке японской корпорации Toshiba более чем за 2 трлн иен (более $18 млрд по текущему курсу). Об этом в среду сообщила японская деловая газета Nikkei.

Отмечается, что это может стать крупнейшей сделкой по приобретению японской компании. По данным издания, учитывая статус Toshiba, условия сделки будут также согласовываться с правительством Японии.

В последние годы Toshiba переживает кризис, связанный, в частности, с крупным скандалом из-за подделки финансовой отчетности, а также с серьезными убытками из-за своего бизнеса, связанного со строительством АЭС в США.