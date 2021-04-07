Глава Amazon поддержал планы властей США по повышению корпоративного налога

НЬЮ-ЙОРК, 7 апреля. /ТАСС/. Основатель и действующий глава корпорации Amazon Джефф Безос поддерживает идею администрации президента США Джо Байдена увеличить взимаемые с компаний налоги в рамках обеспечения нового плана по развитию американской инфраструктуры. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном во вторник на сайте Amazon.

"Мы поддерживаем нацеленность администрации Байдена на решительные инвестиции в американскую инфраструктуру. <...> Мы осознаем, что подобные вложения потребуют уступок от всех сторон как по деталям того, что именно включить [в план], так и по тому, как за это платить", - приводит пресс-служба компании слова Безоса. В сообщении отмечается, что Amazon "поддерживает повышение процента по корпоративному налогу". "С нетерпением ожидаем, что Конгресс и администрация [президента США] вместе найдут путь к правильному, сбалансированному решению, которое сохранит или увеличит конкурентоспособность Соединенных Штатов", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщило агентство Reuters, новый план по развитию инфраструктуры США предусматривает увеличение ставки корпоративного налога с 21 до 28%. При этом администрация Байдена хочет упразднить все лазейки, позволяющие компаниям переводить полученную прибыль за пределы страны, тем самым избегая уплаты отчислений в бюджет США в полном объеме.

Кроме того, вашингтонская администрация ведет переговоры по введению минимальной ставки корпоративного налога в мире. Это предложение уже поддержали в Международном валютном фонде.