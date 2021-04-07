Россияне почти на четверть чаще меняли валюту в марте

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Интерес россиян к валютообменным операциям в марте 2021 года вырос почти на четверть в сравнении с февралем, а общая сумма таких операций увеличилась на 10%. Об этом говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (имеется в распоряжении ТАСС).

"Март 2021 года показал рост интереса россиян на обмен иностранной валюты. Согласно статистике банка "Русский стандарт", показатели суммы и количества таких операций в первый весенний месяц оказались самыми высокими за весь первый квартал: на 22% выросло количество, а на 10% - общая сумма [в сравнении с февралем этого года]", - отмечается в исследовании.

При этом покупать и продавать валюту стали на более низкие средние чеки. Этот показатель уменьшился на 10% и составил 67 760 рублей. По мнению аналитиков банка, на фоне ярких политико-экономических событий марта россияне предпочли быть аккуратнее в валютообмене и не рисковать крупными суммами, наблюдая за движением курсов.

Вместе с тем итоги марта показали, что россияне чаще продавали валюту, чем покупали. В общем количестве таких операций на продажу пришлось 55%, а на покупку - 45%. При этом в общей сумме операций по обмену долларов продажа клиентами занимает долю 42%, а покупка - 58%. В сумме обменных операций с евро в марте 33% от суммы пришелся на продажу и 67% - на покупку евро, следует из данных банка.

По традиции интерес к доллару выше, чем к евро. Общее количество операций с американской валютой более чем в два раза выше, чем с европейской. Средний чек одной операции с долларами в марте составил $854, а с евро - €869.

Прогноз эксперта

Директор департамента операций на финансовых рынках "Русского стандарта" Максим Тимошенко считает, что в апреле на курсы валют будут влиять мировой спрос на нефть и развитие ситуации локдаунами.

"Не стоит также забывать про санкционную тему, которая может вернуться в любой момент. Торговые диапазоны, в которых предполагаемо будет колебаться доллар США - 73-77,5 рубля, а евро - 87-92 рубля", - сообщил он ТАСС через пресс-службу банка.

В рамках исследования аналитики банка изучили объемы, средние чеки и количество всех валютообменных операций в "Русском стандарте" в феврале и марте 2021 года, а также в марте 2020 года.