Представитель РФ в МВФ: рост экономики России существенно превысит докризисные темпы

ВАШИНГТОН, 7 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Рост российской экономики в нынешнем и следующем году существенно превысит ее докризисные темпы развития, согласно прогнозам Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС российский исполнительный директор в МВФ, дуайен Совета директоров организации Алексей Можин.

В минувшем году экономика России пережила спад, равный 3,1%. При этом в самом начале пандемии специалисты фонда прогнозировали, что данный показатель составит 5,5%. На протяжении года прогнозы развития российской экономики неоднократно пересматривались в сторону улучшения.

"Россия существенно превысит докризисные темпы развития, если говорить о 2021 и 2022 годах. Это связано с тем, что в предкризисный период российская экономика росла медленно. Сейчас темпы роста ускорятся. В том числе в силу того, что будет отскок после произошедшего спада в российской экономике. Как это происходит в периоды экономического спада, оказались незадействованными значительные объемы производственных мощностей, образовался неиспользуемый потенциал роста", - подчеркнул Можин.

Причины роста

В связи с этим, по словам официального представителя РФ в фонде, "в ближайшие два года ожидается отскок и ускорение роста российской экономики по сравнению с предкризисными периодами". Кроме того, продолжил он, в МВФ считают, что Россия "смогла пережить этот глобальный экономический кризис, вызванный пандемией, лучше многих". Представитель РФ в организации указал на "более глубокий спад у большинства других государств, в том числе и среди крупных европейских стран".

Он пояснил, что "на относительно успешное развитие событий в российской экономике" оказала влияние прежде всего очень прочная макроэкономическая позиция. "По этим показателям Россия просто гораздо лучше подавляющего большинства стран и уж во всяком случае всех стран "двадцатки", например. Речь идет о том, что у нас низкий долг, у нас был профицитный баланс бюджета до кризиса. У нас накоплены очень значительные валютные резервы ЦБ. У нас жесткое фискальное правило, гибкий валютный курс, применяется система инфляционного таргетирования", - подчеркнул Можин.

Как отмечается в опубликованном во вторник докладе о перспективах развития мировой экономики, МВФ прогнозирует рост ВВП России на 3,8% в 2021 году и в 2022 году, пересмотрев в сторону улучшения оценки экономического развития страны в нынешнем году.

С позиции силы

Как напомнил дуайен Совета директоров МВФ, в организации считают, что Москва встретила вызванный пандемией экономический кризис "с позиции силы". "Россия встретила кризис с позиции силы - и это выражение используется в последнем докладе фонда по России. И это как раз сыграло решающую роль в том, что нам удалось пройти этот кризис с наименьшими потерями. Хотя потери случились, этого нам совсем избежать не удалось, практически никому не удалось", - указал он, добавив, что российская экономика в прошлом году показала себя "намного лучше, чем многие другие, в том числе и крупные развитые страны".

Можин рассказал, что Россия в качестве кредитора активно участвует в принятии и обсуждении всех решений фонда, связанных с предоставлением помощи другим странам. "Россия уже много лет является кредитором фонда. В 90-е годы Россия сама получала займы МВФ, но мы уже давным-давно расплатились и сейчас выступаем в качестве кредитора. Когда фонд предоставляет кредиты другим странам, Россия предоставляет для этого свои средства, кредитует фонд", - указал российский исполнительный директор в фонде.