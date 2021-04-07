Представитель РФ в МВФ: пандемия может привести к усилению роли государства в экономике

"Прежде всего, ведутся разговоры о том, что будет происходить усиление роли государства в экономике. Пандемия показала слабость систем здравоохранения во многих странах. Некоторые системы здравоохранения в предшествовавшие пандемии годы на самом деле разрушались, в том числе за счет сокращения объемов вложений", - отметил он.

Российский исполнительный директор в МВФ напомнил, что организация советовала "посткоммунистическим странам сокращать число врачей и количество госпиталей, мотивируя это соображениями эффективности". "Пандемия показала, что, помимо эффективности, в чисто экономическом понимании значения этого слова, существуют и другие не менее важные цели и задачи: нужно создавать резервы системы здравоохранения как раз на случай такого рода пандемий", - добавил он.

"Сейчас говорят о том, что роль государства будет расти и по другим причинам", - отметил Можин, говоря о так называемой японификации. "Речь идет о том, что еще до кризиса наблюдался рост так называемых компаний-зомби - нежизнеспособных компаний, которые поддерживают свое существование только за счет привлечения бесконечного рефинансирования и все более и более дешевых кредитов. Но ведь даже и эти кредиты они не могут оплачивать без дополнительной государственной поддержки. Слово "японификация" используют потому, что Япония в течение уже 30 лет находится в такого рода процессе, когда роста нет и многие компании нежизнеспособны, но их искусственно поддерживают при помощи государственных вливаний, дешевых кредитов, которые обеспечиваются низкими процентными ставками", - пояснил он.

Все эти процессы усугубила пандемия, продолжил дуайен Совета директоров МВФ. Говоря о том, что такого рода компании надо убирать с рынка, он указал: "Одно из предложений состоит в том, чтобы государство вместо предоставления этим слабым, нежизнеспособным компаниям кредитов просто инвестировало в них, входило своим капиталом в эти компании". "По сути, это означает частичную национализацию этих компаний. То есть государство будет предоставлять средства, делать капитальные вложения в эти компании, выступать уже в качестве сособственника этих компаний", - подчеркнул Можин, указав, что такая позиция идет вразрез с прежними представлениями МВФ.