В Египте заявили, что инцидент с Ever Given произошел из-за человеческой ошибки

ТОКИО, 7 апреля. /ТАСС/. Инцидент с контейнеровозом Ever Given, который стал причиной блокировки Суэцкого канала, произошел из-за человеческой ошибки. Такое мнение в интервью японскому агентству Kyodo , выдержки из которого приводятся в среду, выразил глава управления канала Усама Рабиа.

"Есть вероятность, что капитан допустил ошибку при управлении или регулировании скорости", - отметил Рабиа, подчеркнув, что результат анализа имеющихся данных укрепил мнение о том, что инцидент стал следствием человеческой ошибки. Он также отметил, что на судне присутствовал лоцман от управления канала, но в очередной раз подчеркнул, что власти Суэцкого канала не несут никакой ответственности за инцидент. "Лоцман дает советы, но окончательное решение принимает капитан. С нашей стороны не было никаких ошибок и мы не несем никакой ответственности", - добавил он.

23 марта контейнеровоз Ever Given водоизмещением 220 тыс. тонн и длиной 400 м японской компании Shohei Kisen в условиях сильного ветра и песчаной бури сел на мель, полностью перегородив русло канала. Шесть дней ушло на снятие судна с мели, и операция увенчалась успехом только после того, как были проведены работы по углублению дна, после которых 17 буксиров вытащили контейнеровоз. За это время в очереди на проход выстроились более 400 судов, а пробка протянулась почти до Индии.

Первого апреля с судна был извлечен черный ящик для изучения записей всех переговоров экипажа, приказов капитана и сигналов, которым следовало судно до того, как село на мель, а также во время инцидента. По словам советника управления канала, главы следственной комиссии Сейида Шейши, у экипажа контейнеровоза была запрошена вся информация с начала кризисной ситуации и до самого конца. Как указал Шейша, "если судно откажется сотрудничать со следствием, то дело будет переквалифицировано в административное правонарушение, судно вместе со всем грузом будет задержано до вердикта суда", а процесс может затянуться на два года. В случае взаимодействия экипажа со следственной комиссией "вопрос будет решен в течение 3-4 дней", пообещал он.

Как ранее также заявлял глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа, судно вместе с грузом стоимостью $3,5 млрд задержано до конца расследования инцидента и выплаты компенсации. Руководство водной артерии рассчитывают получить более $1 млрд от судна и его владельца".