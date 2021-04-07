Россия к 2023 году может перейти на переработку всей рыбы благодаря заводам в ДФО

ТАСС, 7 апреля. Россия к 2023 году сможет перейти на самостоятельную переработку всей добытой в стране рыбы благодаря строящимся на Дальнем Востоке рыбоперерабатывающим заводам. Об этом вице-премьер - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев сообщил журналистам в среду в Петропавловске-Камчатском.

"У меня в этом нет сомнений: рыбаки уже сегодня говорят о том, что они в принципе, с учетом всех строящихся заводов, к 2023 году могут в полном объеме перерабатывать всю рыбу, которая добывается на территории Российской Федерации", - сказал Трутнев.

Как заметил губернатор Камчатского края Владимир Солодов, строительство подобных заводов ведется по специально введенному механизму инвестиционных квот.

"На Камчатке в общей сложности, благодаря инвестквотам, было вложено 50 млрд рублей в развитие береговой переработки и модернизацию флота, построено четыре завода, строится полтора десятка судов. Одно уже построено, один из кораблей мы сегодня посмотрели. Для Камчатского края это значит создание рабочих мест. Очень важно, что это не вахтовые, не сезонные, а круглогодичные рабочие места, это создание налогового потенциала, это создание добавленной стоимости, но это и обеспечение жителей Камчатки качественной рыбной продукцией", - подчеркнул глава региона.

Механизм распределения квот в обмен на инвестиции предусматривает, что государство выделяет компаниям квоты на добычу водных биоресурсов в обмен на развитие добычи (строительство флота) или переработки (строительство заводов). Также программа предполагает, что государство субсидирует 20% стоимости судна, чтобы стимулировать обновление промыслового флота.

По данным полпредства ДФО, благодаря механизму инвестиционных квот на Дальнем Востоке в ближайшие годы будет построено 14 рыбоперерабатывающих заводов, из которых девять уже начали работу на Камчатке, в Приморье и Сахалинской области.