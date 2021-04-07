Лавров: РФ надеется в ближайшее время согласовать все вопросы по "Пакистанскому потоку"

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что все остающиеся технические вопросы для начала строительства газопровода "Пакистанский поток" (бывший "Север - Юг") будут согласованы в ближайшее время. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в опубликованном в среду интервью пакистанской газете The News International.

"Прилагаем необходимые усилия для начала строительства газопровода "Север - Юг" - флагманского проекта в энергетике. Рассчитываем, что в самое ближайшее время будут согласованы все остающиеся технические вопросы", - отметил Лавров.

Министр добавил, что российские компании также готовы участвовать в модернизации энергетического сектора и железнодорожной системы Пакистана.

Межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Север - Юг" протяженностью около 1,1 тыс. км и мощностью 12,4 млрд куб. м газа в год было подписано между Россией и Пакистаном в октябре 2015 года. Коммерческие соглашения стороны должны были подписать в 2016 году, а сдать объект планировалось к 2018 году, однако сроки реализации проекта уже несколько раз переносились.